«Центренерго» не розрахувалося за відвантажене вугілля

Обновлено: Июль 20, 2021. Тэги: , ,

«Центренерго» не розрахувалося за відвантажене вугілля

Борги ПАТ «Центренерго» перед вугледобувними підприємствами за відвантажене вугілля складають 228 млн грн.

Про це йдеться в заяві представників профспілок вугільної промисловості.

«Було обговорено низку питань. Зокрема, повернення коштів за відвантажене вугілля в попередні періоди, споживачем якого було ПАТ «Центренерго» в обсязі 228 млн грн», — йдеться в повідомленні Федерації професійних спілок України.

З цієї суми безпосередньо борги «Центренерго» складають 92,2 млн грн.Також в боржниках рахуються і підприємств, що виступали посередникам у постачанні вугілля на «Центренерго»: ДП «Державна вугільна компанія» має розплатитися за вугілля на 4,9 млн грн; ДП «Держвуглепостач» — на 112,7 млн грн; ДП «Укрвугілля» — на 5,4 млн грн; ТзОВ «Енергетична компанія «»Укренерговугілля» — на 12,8 млн грн.

Представники профспілок висловилися за встановлення взаємозаліків вугільною продукцією вугледобувним підприємствам ДП «Львіввугілля» за спожиту електроенергію. Крім того, йшлося про необхідність забезпечити стабільний збут вугільної продукції.

Раніше «Термінал» писав, в Міненерго пообіцяли до кінця тижня виплатити зп борги шахтарям.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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