«Центренерго» не розрахувалося за відвантажене вугілля

Борги ПАТ «Центренерго» перед вугледобувними підприємствами за відвантажене вугілля складають 228 млн грн.



Про це йдеться в заяві представників профспілок вугільної промисловості.

«Було обговорено низку питань. Зокрема, повернення коштів за відвантажене вугілля в попередні періоди, споживачем якого було ПАТ «Центренерго» в обсязі 228 млн грн», — йдеться в повідомленні Федерації професійних спілок України.

З цієї суми безпосередньо борги «Центренерго» складають 92,2 млн грн.Також в боржниках рахуються і підприємств, що виступали посередникам у постачанні вугілля на «Центренерго»: ДП «Державна вугільна компанія» має розплатитися за вугілля на 4,9 млн грн; ДП «Держвуглепостач» — на 112,7 млн грн; ДП «Укрвугілля» — на 5,4 млн грн; ТзОВ «Енергетична компанія «»Укренерговугілля» — на 12,8 млн грн.

Представники профспілок висловилися за встановлення взаємозаліків вугільною продукцією вугледобувним підприємствам ДП «Львіввугілля» за спожиту електроенергію. Крім того, йшлося про необхідність забезпечити стабільний збут вугільної продукції.

Раніше «Термінал» писав, в Міненерго пообіцяли до кінця тижня виплатити зп борги шахтарям.