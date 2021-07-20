ДФС: На Чернігівщині припинено діяльність незаконного виробництва пального

На Чернігівщині припинено діяльність незаконного виробництва палива. Вилучено ПММ на 5, 5 млн гривень.
Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба ГУ ДФС у Чернігівській області.
Встановлено, що підприємство має ліцензії на виготовлення та реалізацію пального.
Протягом 2020 – 2021 років реалізація пального та інших продуктів переробки нафти підприємство офіційно не здійснювало, натомість на нафтобазі здійснювалося необліковане, незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів та його збут за готівку», — йдеться у повідомленні.
Діяльність підприємства здійснювалася без зображення в бухгалтерській та податковій звітності підприємства. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки виробничих приміщень нафтобази, в яких виготовлялись, накопичувались та зберігались незаконно виготовлені ПММ.З незаконного обігу вилучено понад 220 тис. літрів незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю 5, 5 млн грн.
«Термінал» писав, податкова міліція ДФС у м. Києві вилучила пального на 36 млн грн.