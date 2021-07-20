До наглядових рад Укренерго і Укргідроенерго призначені представники держави

Комітет з призначень керівників ключових підприємств призначив представників держави в наглядових радах НЕК «Укренерго» та ПрАТ «Укргідроенерго».

Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Відзначається, що під час засідання кандидати озвучили своє бачення розвитку компаній, з ними була проведена сесія питань-відповідей від членів і незалежних експертів комітету.

«Держава в першу чергу зацікавлена, щоб її представники в наглядових радах були професійними, незаангажованими, мали бездоганну репутацію та відповідну кваліфікацію», – зазначив Любченко.

Водночас імена нових членів наглядових рад у повідомленні не озвучені, вони повинні бути затверджені Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, що 6 липня 2021 року, відбулося засідання Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, під час якого обрали незалежних членів наглядової ради та представників від держави для АТ «Магістральні газопроводи України» (АТ «МГУ»).