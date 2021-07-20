ОГТСУ створив функцію управління ризиками в компанії

Оператор ГТС України (ОГТСУ) завершив проєкт із впровадження цільової моделі внутрішнього контролю у межах реформи корпоративного управління, згідно з Керівними Принципами ОЕСР (Організація Економічного Співробітництва та Розвитку).
У компанії створена функція ризик-менеджменту для запобігання, своєчасного виявлення та ефективного та управління ризиками, пише пресслужба ОГТСУ.
«Нова система відповідає провідним стандартам Концептуальних основ внутрішнього контролю (2013 Internal Control – Integrated Framework) та Концептуальних основ управління ризиками організацій (2017 Enterprise Risk Management – Integrated Framework) міжнародної організації COSO», — йдеться у повідомленні.
Проєкт із вдосконалення системи внутрішнього контролю був реалізований за підтримки Світового банку із залученням зовнішніх консультантів (Ernst & Young). Він тривав вісім місяців.
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