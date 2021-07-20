УЕБ: За І півріччя на біржі продали нафтопродуктів на понад мільярд гривень

Обновлено: Июль 20, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: За І півріччя на біржі продали нафтопродуктів на понад мільярд гривень

За перше півріччя 2021 року на Українській енергетичній біржі було проведено 37 аукціонів з продажу скрапленого газу.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Всього реалізовано 68 514 т з виставлених обсягів на загальну вартість 1,52 млрд грн. з урахуванням ПДВ, що на 57,51% більше за аналогічний період минулого року. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 24 273,07 грн/т(з ПДВ). Найвища ціна зафіксована у березні.

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За аналогічний період на Українській енергетичній біржі виставлялися позиції по нафтопродуктах за різними категоріями товарів. Загалом проведено 74 торгів, за результатами яких реалізовано 66 590 т нафтопродуктів, що більше на 20,61% за відповідний період минулого року, на загальну вартість понад 1 млрд грн. Найбільше реалізовано мазуту – 52 000 т, бензину А-92 і А-95 реалізовано 6 420 т, дизельного палива – 1 470 т.

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«Аналізуючи торги на Українській енергетичній біржі за перше півріччя 2021 року, слід відмітити, що учасники ринку все більш схильні до торгів, де відбувається створення ринкової ціни за рахунок балансування попиту та пропозиції. На біржі велика категорія товарів за напрямком «Нафтопродукти», яка може задовільнити потреби багатьох учасників ринку», – коментує аналітик Української енергетичної біржі Артем Білоус.

«Термінал» писав, за червень на Українській енергетичній біржі було проведено 8 аукціонів з продажу скрапленого газу структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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