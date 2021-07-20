УЕБ: За І півріччя на біржі продали нафтопродуктів на понад мільярд гривень

За перше півріччя 2021 року на Українській енергетичній біржі було проведено 37 аукціонів з продажу скрапленого газу.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Всього реалізовано 68 514 т з виставлених обсягів на загальну вартість 1,52 млрд грн. з урахуванням ПДВ, що на 57,51% більше за аналогічний період минулого року. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 24 273,07 грн/т(з ПДВ). Найвища ціна зафіксована у березні.

За аналогічний період на Українській енергетичній біржі виставлялися позиції по нафтопродуктах за різними категоріями товарів. Загалом проведено 74 торгів, за результатами яких реалізовано 66 590 т нафтопродуктів, що більше на 20,61% за відповідний період минулого року, на загальну вартість понад 1 млрд грн. Найбільше реалізовано мазуту – 52 000 т, бензину А-92 і А-95 реалізовано 6 420 т, дизельного палива – 1 470 т.

«Аналізуючи торги на Українській енергетичній біржі за перше півріччя 2021 року, слід відмітити, що учасники ринку все більш схильні до торгів, де відбувається створення ринкової ціни за рахунок балансування попиту та пропозиції. На біржі велика категорія товарів за напрямком «Нафтопродукти», яка може задовільнити потреби багатьох учасників ринку», – коментує аналітик Української енергетичної біржі Артем Білоус.

«Термінал» писав, за червень на Українській енергетичній біржі було проведено 8 аукціонів з продажу скрапленого газу структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування».