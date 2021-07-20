Укртатнафта планує збільшити свою частку на ринку бензинів України

З 1 серпня 2021 року Укртатнафта виходить на максимальний обсяг переробки.
Повідомляє Укртатнафта.
ПАТ «Укртатнафта» з 1 серпня ц.р. планує запустити другий технологічний «ланцюжок», що дозволить вийти на максимальні об’єми переробки нафтової сировини – 14 тис. тон на добу.
На серпень законтрактовано 4 танкери нафтової сировини. Ведуться підготовчі роботи для запуску установок первинної переробки нафти, каталітичного крекінгу, каталітичного риформінгу. В процесі переробки будуть задіяні всі технологічні установки заводу.
Підприємство пропонує до реалізації збільшені обсяги палива всім споживачам як у рамках існуючих контрактів, так і новим клієнтам.
Раніше Термінал писав, що Укртатнафта заявила про можливість повністю забезпечити вітчизняний ринок бензинами.