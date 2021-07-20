В дрібному опті 20 липня відбувалося незначне коливання цін

Обновлено: Июль 20, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

В дрібному опті 20 липня відбувалося незначне коливання цін

20 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою на 0.1% (-2 коп / л) до 27.13 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день трохи підвищилася — на 0.1% (1 коп / л) до 28.03 грн / л.  Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті змінилося в ціні на 0.15% (-4  коп/л) до 23.68 грн / л.

Вид пального серед., грн/л доба, % тиждень, % 30 днів, %
Бензин А-92 євро 27.13 -0.07 0.60 2.76
Бензин А-95 євро 28.03 0.05 0.39 2.75
Дизельне пальне евро 23.68 -0.15 -0.30 1.10

Довідково:

Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.

Тел.: +38 (050) 331-7769

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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