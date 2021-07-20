В дрібному опті 20 липня відбувалося незначне коливання цін

20 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою на 0.1% (-2 коп / л) до 27.13 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день трохи підвищилася — на 0.1% (1 коп / л) до 28.03 грн / л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті змінилося в ціні на 0.15% (-4 коп/л) до 23.68 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.13
|-0.07
|0.60
|2.76
|Бензин А-95 євро
|28.03
|0.05
|0.39
|2.75
|Дизельне пальне евро
|23.68
|-0.15
|-0.30
|1.10
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