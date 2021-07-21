2021-07-21: Ціни на нафту повернулися до зниження

Обновлено: Июль 21, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-07-21: Ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту в середу вранці повернулися до зниження після сесії корекційного зростання, інвестори оцінюють дані Американського інституту нафти (API) про перший ріст запасів у США після восьми тижнів зниження.

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Станом на 9:07 за Києвом вересневі ф’ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $ 0,44 (0,63%), до $ 68,91 за барель.

Вересневі ф’ючерси на WTI до цього моменту дешевшали на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на $ 0,44 (0,65%), до $ 66,76 за барель.

Раніше API повідомив, що за тиждень по 16 липня комерційні запаси нафти в США виросли на 0,8 мільйона барелів, до 438,4 мільйона. Збільшення запасів може стати першим після восьми тижнів зниження, а показник за попередній тиждень в 437,6 мільйона став мінімальним з січня 2020 року.

Офіційна статистика щодо комерційних запасів нафти буде опублікована в середу ввечері міністерством енергетики США. Аналітики очікують, що запаси не виросли, а скоротилися – на 4,5 мільйона.

Ринки продовжують оцінювати базові фактори ринку, такі як домовленість ОПЕК+ про видобуток і ризики COVID-19. Альянс у вихідні домовився продовжити угоду до кінця 2022 року, а також щомісяця з серпня 2021 року збільшувати видобуток на 400 тисяч барелів на добу. При цьому ризики поширення штаму «дельта» коронавірусу може відбитися на відновленні економіки і вплинути на попит

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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