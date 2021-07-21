Експорт нафти з Саудівської Аравії продовжує збільшуватися

Саудівська Аравія в травні 2021 року збільшила експорт нафти до 5,649 млн барелів на добу.



Про це пише АНГІ.

«У порівнянні з квітнем показник збільшився на 4,5%, при цьому на 6,2% нижче показника травня минулого року. Видобуток нафти Саудівської Аравії в позаминулому місяці виросла на 5% і становила 8,544 млн б / д проти 8,134 млн б / д в квітні», — йдеться у повідомленні.

Натомість, Ірак в травні знизив експорт нафти на 1,5% щодо попереднього місяця - до 3,337 млн б / д. Видобуток зменшився на 1,3% - до 3,879 млн б / д.

Видобуток нафти у Венесуелі зріс до 582 тис. б / д проти 452 тис. б / д в квітні. Роком раніше показник складав 573 тис. Б / д.

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