Кабмін зобов’язав шахти спрямовувати на зп борги не менш 80% зароблених коштів

Кабінет міністрів зобов’язав державні вугледобувні підприємства при наявності боргів з заробітної плати спрямовувати на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з такою оплатою, не менше 80% коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції та інших надходжень.

Відповідні зміни до постанови №80 від 23 січня 2019 року за ініціативою Міністерства енергетики уряд прийняв на засіданні 21 липня.

Згідно з проектом постанови про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, Міненерго при наявності заборгованості з заробітної плати перераховує кошти вугледобувним підприємствам і ДП «Дирекція з будівництва об’єктів» за умови перерахування ними на оплату праці і пов’язані з цим обов’язкові платежі не менше 80% коштів, отриманих від реалізації продукції та інших надходжень на 1 число місяця, наступного за звітним періодом.

Проект постанови визначає додаткову умову отримання бюджетних коштів на оплату праці із застосуванням підходів, аналогічних тим, що діяли в 2018 році відповідно до постанови №63 від 7 лютого 2018 року щодо забезпечення вітчизняного видобутку вугільної продукції і подальшого реформування вугільної промисловості, говориться в пояснювальній записці до документу.

Постановою №63, зокрема, для отримання бюджетних коштів передбачалося спрямування на заробітну плату не менше 70% коштів від реалізації продукції.

«Термінал» писав, борги ПАТ «Центренерго» перед вугледобувними підприємствами за відвантажене вугілля складають 228 млн грн.