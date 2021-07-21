Кабмін зобов’язав шахти спрямовувати на зп борги не менш 80% зароблених коштів

Обновлено: Июль 21, 2021. Тэги: , ,

Кабмін зобов’язав шахти спрямовувати на зп борги не менш 80% зароблених коштів

Кабінет міністрів зобов’язав державні вугледобувні підприємства при наявності боргів з заробітної плати спрямовувати на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з такою оплатою, не менше 80% коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції та інших надходжень.

Відповідні зміни до постанови №80 від 23 січня 2019 року за ініціативою Міністерства енергетики уряд прийняв на засіданні 21 липня.

Згідно з проектом постанови про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, Міненерго при наявності заборгованості з заробітної плати перераховує кошти вугледобувним підприємствам і ДП «Дирекція з будівництва об’єктів» за умови перерахування ними на оплату праці і пов’язані з цим обов’язкові платежі не менше 80% коштів, отриманих від реалізації продукції та інших надходжень на 1 число місяця, наступного за звітним періодом.

Проект постанови визначає додаткову умову отримання бюджетних коштів на оплату праці із застосуванням підходів, аналогічних тим, що діяли в 2018 році відповідно до постанови №63 від 7 лютого 2018 року щодо забезпечення вітчизняного видобутку вугільної продукції і подальшого реформування вугільної промисловості, говориться в пояснювальній записці до документу.

Постановою №63, зокрема, для отримання бюджетних коштів передбачалося спрямування на заробітну плату не менше 70% коштів від реалізації продукції.

«Термінал» писав, борги ПАТ «Центренерго» перед вугледобувними підприємствами за відвантажене вугілля складають 228 млн грн.

 

Автор:

(Всего статей: 18532)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: