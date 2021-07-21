Шебелинський нафтопереробний завод (Šhebel) планує збільшити обсяг виробництва бензинів стандарту Євро-5 на 156 тис. тонн – до 300 тис. тонн до 2025 року.

Про це повідомила пресслужба УГВ.

«Збільшити виробництво пального на Шебелинському НПЗ планується за рахунок реалізації довгоочікуваного проекту будівництва гідроізомеризації. Також на заводі проведуть заміну технологічних печей на більш енергоефективні та екологічні», – йдеться у повідомленні.

Проектна потужність нової установки ізомеризації становитиме 150 тис. тонн на рік. Реалізація цього проекту дозволить не лише збільшити виробництво бензинів, але й значно зменшити закупівлю компоненту МТБЕ.

«Термінал» писав, фахівці Інституту споживчих експертиз протестували пальне українських та міжнародних виробників. За результатами порівняння динамічних, енергетичних та економічних показників автомобіля при використанні різного пального було з’ясовано, що бензини Shebel не поступаються міжнародним зразкам.