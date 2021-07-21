США і Німеччина близькі до того, щоб оголосити про угоду щодо Північного потоку-2

Незважаючи на те, що газопровід «Північний потік-2″ добудовано вже на 98%, важіль тиску на Росію є. Зокрема, якщо російська сторона буде використовувати газ як політичну зброю. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

Передає РБК-Україна.

«Але на жаль, з нашої точки зору, труба на сьогодні закінчена на 98%. Вона була закінчена на 90%, коли президент Байден зайняв свою посаду в січні», — підкреслив Шолле.

За його словами, Вашингтон продовжує виступати проти Північного потоку-2.

Він також зазначив, що США і Німеччина близькі до того, щоб оголосити про угоду щодо газопроводу.

«Ми думаємо, як забезпечити отримання Україною підтримки, потрібної для побудови кращого енергетичного майбутнього, захисту від російської агресії. Звичайно, я хотів би, щоб СП-2 не був настільки близький до завершення будівництва, як він є, але у нас все одно є важіль тиску на Росію», — додав Шолле.

Він уточнив, що партнери працюють над тим, що б Україна залишалася транзитною країною не тільки до кінця контракту з Газпромом.

«Я не можу вдаватися в домисли, але я можу сказати, що ми беремо до уваги різні варіанти розвитку подій. І ми чітко дали зрозуміти німецьким друзям і всім іншим, що якщо подібна поведінка (використання енергоносіїв як зброя, — ред.) матиме місце, то треба буде вживати серйозних і швидких заходів реагування», — сказав радник Держдепу.

Раніше Термінал писав, що США закликали Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо Північного потоку-2.