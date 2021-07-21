США і Німеччина близькі до того, щоб оголосити про угоду щодо Північного потоку-2

Обновлено: Июль 21, 2021. Тэги: , , ,

США і Німеччина близькі до того, щоб оголосити про угоду щодо Північного потоку-2

Незважаючи на те, що газопровід «Північний потік-2″ добудовано вже на 98%, важіль тиску на Росію є. Зокрема, якщо російська сторона буде використовувати газ як політичну зброю. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

Передає РБК-Україна.

«Але на жаль, з нашої точки зору, труба на сьогодні закінчена на 98%. Вона була закінчена на 90%, коли президент Байден зайняв свою посаду в січні», — підкреслив Шолле.

За його словами, Вашингтон продовжує виступати проти Північного потоку-2.

Він також зазначив, що США і Німеччина близькі до того, щоб оголосити про угоду щодо газопроводу.

«Ми думаємо, як забезпечити отримання Україною підтримки, потрібної для побудови кращого енергетичного майбутнього, захисту від російської агресії. Звичайно, я хотів би, щоб СП-2 не був настільки близький до завершення будівництва, як він є, але у нас все одно є важіль тиску на Росію», — додав Шолле.

Він уточнив, що партнери працюють над тим, що б Україна залишалася транзитною країною не тільки до кінця контракту з Газпромом.

«Я не можу вдаватися в домисли, але я можу сказати, що ми беремо до уваги різні варіанти розвитку подій. І ми чітко дали зрозуміти німецьким друзям і всім іншим, що якщо подібна поведінка (використання енергоносіїв як зброя, — ред.) матиме місце, то треба буде вживати серйозних і швидких заходів реагування», — сказав радник Держдепу.

Раніше Термінал писав, що США закликали Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо Північного потоку-2.

 

Автор:

(Всего статей: 18534)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: