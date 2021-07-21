США закликали Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку-2″

США закликали Україну утриматися від критики угоди США та Німеччини щодо «Північного потоку-2″.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотири обізнані джерела.

За словами співрозмовників, офіційні особи Сполучених Штатів пояснили, що така критика може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном та Києвом. Також Україну закликали не обговорювати з Конгресом потенційні плани США і Німеччини.

Водночас високопосадовець з Адміністрації Байдена це зауваження оскаржив, зазначивши, що ситуація складніша, але відмовився поділитися додатковою інформацією.

Читайте в «Терміналі», Президент України Володимир Зеленський під час більш ніж чотиригодинної зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні обговорив питання безпеки в Україні та Європі, зокрема мирне врегулювання на Донбасі та ризики від реалізації «Північного потоку – 2». Про це Глава держави розповів у інтерв’ю журналістам в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Гуманітарна політика» в Києві.

