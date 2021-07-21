Уряд вніс зміни до УРП на Варвинській ділянці

Кабінет міністрів схвалив внесення змін до угоди про розподіл вуглеводнів, видобутих в межах Варвинської ділянки з Ukrainian Energy LLC (діє від імені американських Aspect Energy і SigmaBleyzer).

Про це йдеться в розпорядженні №757-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Згідно з текстом документа, підписати угоду уповноважений перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Виконавчий директор Ukrainian Energy Аліна Бодаева під час 12-ї енергетичної конференції Адама Сміта повідомила про плани провести 3D-сейсміку на Варвинській ділянці до кінця 2021 року, передає Енергореформа.

Кабінет міністрів в січні 2021 року затвердив умови СРП в межах Варвинського ділянки площею 3,5 тис. кв. км з Ukrainian Energy LLC. Американські Aspect Energy і SigmaBleyzer планують інвестувати в геологічне вивчення ділянки від $41,5 млн протягом чотирьох років.

SigmaBleyzer базується в Х’юстоні (Техас, США), більш 25 років оперує приватними інвестиціями в Україні, вклавши близько $1 млрд більше ніж у сто компаній різних галузей промисловості.

Читайте в «Терміналі», уряд схвалив проєкт Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину і введення обмежень через COVID-19.

