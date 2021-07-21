Уряд вніс зміни до УРП на Варвинській ділянці

Обновлено: Июль 21, 2021. Тэги: ,

Уряд вніс зміни до УРП на Варвинській ділянці

Кабінет міністрів схвалив внесення змін до угоди про розподіл вуглеводнів, видобутих в межах Варвинської ділянки з Ukrainian Energy LLC (діє від імені американських Aspect Energy і SigmaBleyzer).

Про це йдеться в розпорядженні №757-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Згідно з текстом документа, підписати угоду уповноважений перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Виконавчий директор Ukrainian Energy Аліна Бодаева під час 12-ї енергетичної конференції Адама Сміта повідомила про плани провести 3D-сейсміку на Варвинській ділянці до кінця 2021 року, передає Енергореформа.

Кабінет міністрів  в січні 2021 року затвердив умови СРП в межах Варвинського ділянки площею 3,5 тис. кв. км з Ukrainian Energy LLC. Американські Aspect Energy і SigmaBleyzer планують інвестувати в геологічне вивчення ділянки від $41,5 млн протягом чотирьох років.

SigmaBleyzer базується в Х’юстоні (Техас, США), більш 25 років оперує приватними інвестиціями в Україні, вклавши близько $1 млрд більше ніж у сто компаній різних галузей промисловості.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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