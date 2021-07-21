Ядерне паливо Westinghouse прибуло на Рівненську АЕС

Обновлено: Июль 21, 2021. Тэги: , , ,

Ядерне паливо Westinghouse прибуло на Рівненську АЕС

42 касети з ядерним паливом Westinghouse у 7 стандартизованих контейнерах ISО прибули на промисловий майданчик РАЕС, де фахівці здійснюють їх вхідний контроль.

Повідомляє Енергоатом.

Начальник лабораторії відділу ядерної безпеки РАЕС Віталій Шумик пояснює: цей процес передбачає розпакування контейнерів ISО, перевірку геометричних розмірів касет та повисотного розміщення ТВЗ, огляд хвостовиків і головок касет й огляд на відсутність механічних пошкоджень та сторонніх предметів, а також переміщення нових касет до чохлів зберігання палива. Процес відбувається під контролем фахівців – представників компанії Westinghouse та Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

Перші тепловидільні збірки з цієї партії завантажать до реактора енергоблока №3 РАЕС наступного року.

«Вони будуть експлуатуватися впродовж усієї паливної кампанії. Тобто щороку свіже паливо ТВЗ-WR буде поповнювати активну зону реактора енергоблока №3. Таким чином, за чотири роки вся активна зона реактора буде заповнена паливом Westinghouse, – пояснює заступник головного інженера РАЕС з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Галкін. – Тож з 2025 року енергоблок №3 РАЕС працюватиме цілком на американському ядерному паливі».

Наразі в рамках реалізації Програми диверсифікації ядерного палива для реакторних установок ВВЕР-1000 на паливі Westinghouse працюють 6 із 15 вітчизняних атомних реакторів: енергоблоки №2 і №3 Южно-Української АЕС та чотири енергоблоки Запорізької АЕС.

Читайте у Терміналі: Енергоатом підписав з Westinghouse контракт щодо пального на РАЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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