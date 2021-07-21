Ядерне паливо Westinghouse прибуло на Рівненську АЕС

42 касети з ядерним паливом Westinghouse у 7 стандартизованих контейнерах ISО прибули на промисловий майданчик РАЕС, де фахівці здійснюють їх вхідний контроль.

Повідомляє Енергоатом.

Начальник лабораторії відділу ядерної безпеки РАЕС Віталій Шумик пояснює: цей процес передбачає розпакування контейнерів ISО, перевірку геометричних розмірів касет та повисотного розміщення ТВЗ, огляд хвостовиків і головок касет й огляд на відсутність механічних пошкоджень та сторонніх предметів, а також переміщення нових касет до чохлів зберігання палива. Процес відбувається під контролем фахівців – представників компанії Westinghouse та Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

Перші тепловидільні збірки з цієї партії завантажать до реактора енергоблока №3 РАЕС наступного року.

«Вони будуть експлуатуватися впродовж усієї паливної кампанії. Тобто щороку свіже паливо ТВЗ-WR буде поповнювати активну зону реактора енергоблока №3. Таким чином, за чотири роки вся активна зона реактора буде заповнена паливом Westinghouse, – пояснює заступник головного інженера РАЕС з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Галкін. – Тож з 2025 року енергоблок №3 РАЕС працюватиме цілком на американському ядерному паливі».

Наразі в рамках реалізації Програми диверсифікації ядерного палива для реакторних установок ВВЕР-1000 на паливі Westinghouse працюють 6 із 15 вітчизняних атомних реакторів: енергоблоки №2 і №3 Южно-Української АЕС та чотири енергоблоки Запорізької АЕС.

Читайте у Терміналі: Енергоатом підписав з Westinghouse контракт щодо пального на РАЕС.