Зріджений газ 21 липня найбільше подорожчав в Житомирській області

21 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Житомирській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).



За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Житомирська область зайняла 18-те місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,41 грн / л), Чернігівській (15,66 грн / л) і Сумській (15,69 грн / л) областях.





Підвищення середньої роздрібної ціни на газ у Житомирській області за добу склало 0,53 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,14 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ на Житомирщині за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,1 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була в період з 1 по 6 липня 2021 р і становила 15,04 грн / л. За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії Житомирської області могли на заправках таких брендів:

Авантаж 7 (15.05)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП(15.05)

Фактор(15.10)

PRIME (15.15)

Квинта (15.20)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках Житомирщини коливалися в діапазоні від мінімальних 15.05 грн / л. до максимальних 17,38 грн / л.