Зріджений газ продовжує дорожчати, 21 липня ціна підскочила на 31 коп

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 21 липня 2021 р відзначалося зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.1% (3.0 коп/л) до 30.32 грн/л, бензину А-95 євро зросла на 0.1% (3.0 коп/л) до 30.32 грн/л. Дизельне паливо євро в ціні змінилося на 0.11% (3.0 коп/л) до 28.69 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 21 липня 2021 р змінився в ціні на 1.97 % (31.0 коп/л) до 15.89 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 52,4%
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.78
|24.45
|0.10
|0.20
|Бензин А-95 євро
|30.32
|25.35
|0.08
|0.15
|Дизельне пальне Евро
|28.69
|23.49
|0.11
|0.22
|Зріджений газ
|15.89
|11.15
|1.97
|4.23
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