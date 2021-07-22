2021-07-22: Нафта Brent коливається в ціні, на тижні ціни високоволатильні

Обновлено: Июль 22, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-07-22: Нафта Brent коливається в ціні, на тижні ціни високоволатильні

Світові ціни на нафту в четвер вранці коливаються після зростання на 4% в середу.

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Станом на 9:09 за Києвом вересневі ф’ючерси на Brent змінилися на лондонській біржі ICE Futures на $ 0,36 (0,5%), до $ 71,87 за барель.

Вересневі ф’ючерси на WTI до цього моменту дешевшали на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на $ 0,34 (0,48%), до $ 69,96 за барель.

У середу котирування виросли на 4,1-4,2%. Нафтовий ринок відігравав попереднє падіння, а також зниження запасів нафтопродуктів в США.

За даними Міненерго США, запаси бензину в країні за тиждень по 16 липня знизилися на 0,1 мільйона барелів, дистилятів – на 1,3 мільйона барелів. Видобуток при цьому залишилася на рівні попереднього тижня в 11,4 мільйона барелів на день, а запаси несподівано виросли на 2,1 мільйона барелів.

На цьому тижні ціни на нафту показують високу волатильність. У понеділок на тлі глобального відходу від ризику і рішень ОПЕК+ з нарощування видобутку нафта подешевшала в середньому на 7%. Потім два дні ціни росли на тлі глобального повернення ризикових настроїв на ринки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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