2021-07-22: Нафта Brent коливається в ціні, на тижні ціни високоволатильні

Світові ціни на нафту в четвер вранці коливаються після зростання на 4% в середу.

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Станом на 9:09 за Києвом вересневі ф’ючерси на Brent змінилися на лондонській біржі ICE Futures на $ 0,36 (0,5%), до $ 71,87 за барель.

Вересневі ф’ючерси на WTI до цього моменту дешевшали на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на $ 0,34 (0,48%), до $ 69,96 за барель.

У середу котирування виросли на 4,1-4,2%. Нафтовий ринок відігравав попереднє падіння, а також зниження запасів нафтопродуктів в США.

За даними Міненерго США, запаси бензину в країні за тиждень по 16 липня знизилися на 0,1 мільйона барелів, дистилятів – на 1,3 мільйона барелів. Видобуток при цьому залишилася на рівні попереднього тижня в 11,4 мільйона барелів на день, а запаси несподівано виросли на 2,1 мільйона барелів.

На цьому тижні ціни на нафту показують високу волатильність. У понеділок на тлі глобального відходу від ризику і рішень ОПЕК+ з нарощування видобутку нафта подешевшала в середньому на 7%. Потім два дні ціни росли на тлі глобального повернення ризикових настроїв на ринки.