США заявили про неможливість зупинити завершення «Північного потоку-2″

Президент США Джо Байден заявляє про неможливість зупинити завершення «Північного потоку-2″.

Заяву він зробив 21 липня, пише агенція CNN.

«Роботи по «Північному потоку-2″ майже закінчені, на 99%. Ідея про те, що щось буде сказано, зроблено або зупинено, є неможливою», — сказав Байден.

При цьому, президент США нагадав про зобов’язання, які взяла на себе Німеччина у рамках запуску «Північного потоку-2″.

«Як ви знаєте, у мене були дуже, дуже плідні дискусії з Ангелою Меркель, і вона працює, і урядом Німеччини, про зобов’язання, яке передбачає, що якщо насправді Росія докладе зусиль для навмисного заподіяння болю Україні або іншим країнам, вони дадуть відповідь», — заявив Байден.

«Термінал» писав, Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало спільну з США заяву по «Північному потоку-2», в якій розкриваються деталі угоди.