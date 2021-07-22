У понеділок ГарПок проведе новий «зелений» аукцион на УЕБ

Державне підприємство «Гарантований покупець» виставляє на продаж електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел . Аукціон відбудеться 26 липня 2021 року об 11:00 на Українській енергетичній біржі.

Повідомляє ГарПок.

Гарантований покупець планує продати «зелену» електроенергію з постачанням у серпні 2021 року. На продаж виставляється декілька продуктів: блочні заявки для денних годин доби (11-15, 01-07, 16-24 та 12-14 години).

Зокрема, пропонується договір з динамічними обсягами купівлі-продажу електроенергії. Відповідні умови договору передбачають можливість Гарантованого покупця коригувати обсяги продажу в окремі години до 40 % у сторону зменшення.

Під час торгів пакети лотів різних розмірів будуть формуватись послідовно – від 10 до 40 МВт•год – для задоволення попиту учасників аукціону. За кожним з пакетів лотів торги будуть починатись зі стартової ціни.

Раніше Термінал писав, що ГарПок повільно, але виплачує виробникам за електроенергію.