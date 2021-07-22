УЕБ і європейські операторами підписали меморандум з розвитку ринку газу в Європі

Українська енергетична біржа, Секретаріат Енергетичного співтовариства, постачальники послуг енергетичних бірж і торгівлі BRM, TGE, CEEGEX, ECG, оператори систем передачі газу Moldovatransgaz, GTSOU, FGSZ, GAZ-SYSTEM підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо трансрегіонального співробітництва з розвитку інтегрованого ринку газу Південно-Східної та Східної Європи (SEEGAS).

Меморандум спрямований на створення передумов для функціонування конкурентного ліквідного ринку SEEGAS і забезпечення безперешкодного доступу на відповідні ринки природного газу для всіх його учасників і постачальників послуг на недискримінаційний основі та рівних умовах відповідно до законодавства ЄС. Сторони розраховують на створення і розвиток однаково вигідної інфраструктури біржової торгівлі газом за допомогою учасників ринку. Одним із важливих завдань меморандуму є розвиток співробітництва з впровадження ефективної системи товарного клірингу для угод по природному газу, що відповідає найкращій європейській практиці.

«В рамках SEEGAS ми отримали чудову нагоду не тільки значно поліпшити наші механізми та усунути вузькі місця, що перешкоджали розвитку транскордонної торгівлі в регіоні й всередині кожної країни, зокрема, а й уніфікувати їх відповідно до стандартів ЄС» — зазначив Голова біржового комітету ТОВ «Українська енергетична біржа» Олексій Дубовський.

Після підписання меморандуму передбачено проведення засідань Об’єднаного керівного комітету SEEGAS між партнерами, які будуть відбуватися щонайменше один раз на три місяці

Меморандум передбачає співпрацю у розвитку транскордонної торгівлі природним газом, зокрема, на біржових платформах, впровадження прозорих та конкурентоспроможних міжрегіональних ринкових механізмів ціноутворення, ефективного транскордонного транспортування газу та операційної сумісності.

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