УЕБ: За пів року вартість реалізації енергоресурсів клала близько 60 млрд. грн

Обновлено: Июль 22, 2021. Тэги:

УЕБ: За пів року вартість реалізації енергоресурсів клала близько 60 млрд. грн

За підсумками першого півріччя 2021 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала близько 60 млрд. грн. з урахуванням ПДВ.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Найбільшу частку у загальній структурі продажів займає електрична енергія. Значне зростання продажів спостерігалося і за іншими напрямками торгів, зокрема, природний газ, нафта та газовий конденсат, нафтопродукти і скраплений газ та інші.
1Протягом 6 місяців 2021 року було проведено 296 аукціонів з купівлі-продажу електроенергії та реалізовано, за двосторонніми договорами на УЕБ, більше 42,87 млн МВт. год. (з урахуванням ПСО). Так в торговій зоні «ОЕС України» реалізовано – 42,65 млн МВт. год., а в торговій зоні «БуОс» – 221,45 тис МВт. год. На аукціонах для потреб ПСО реалізовано 20,61 млн. МВт.год. електроенергії.

Обсяг реалізації природного газу склав 1 562 млн. куб. м. На середньо- та довгостроковому ринку газу УЕБ було проведено 127 торгових сесій. Ліквідності набирає і короткостроковий ринок УЕБ на який припало більше 13 млн. куб. м. від обсягів реалізації.

За підсумками 37 аукціонів було реалізовано 68 514 т. скрапленого газу, 66 590 т. нафтопродуктів було реалізовано на 74 торгових сесіях. Реалізація обсягів нафти та газового конденсату склала 715,9 тис. т.

Читайте в «Терміналі», Українська енергетична біржа, Секретаріат Енергетичного співтовариства, постачальники послуг енергетичних бірж і торгівлі BRM, TGE, CEEGEX, ECG, оператори систем передачі газу Moldovatransgaz, GTSOU, FGSZ, GAZ-SYSTEM підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо трансрегіонального співробітництва з розвитку інтегрованого ринку газу Південно-Східної та Східної Європи (SEEGAS).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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