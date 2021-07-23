2021-07-23: Ціна нафти корекційно знижується після трьох днів зростання

Обновлено: Июль 23, 2021. Тэги: , ,

2021-07-23: Ціна нафти корекційно знижується після трьох днів зростання

Світові ціни на нафту в п’ятницю вранці опускаються в рамках корекції після трьох торгових сесій зростання, завдяки чому котирування за тиждень поступово відіграли падіння початку тижня, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Станом на 8.14 за Києвом ціна вересневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,37% — до 73,52 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,35% — до 71,66 долара за барель.

Ціни на нафту до кінця тижня дещо опускаються в рамках корекції, яка слідує після трьох днів зростання котирувань. За цей час нафта подорожчала сумарно на 7,5-8%. Але з урахуванням розпродажу понеділка, коли ціни на нафту впали за один день в середньому на 7-7, 5%, ціни повернулися до колишнього рівня приблизно в 72-73 долара за барель.

Крім пандемії коронавірусу, яка може стримати відновлення економіки і попиту, ринки продовжують оцінювати зусилля ОПЕК+. Альянс в минулі вихідні домовився продовжити угоду до кінця 2022 року, а також щомісяця з серпня 2021 року збільшувати видобуток на 400 тисяч барелів на добу.

Пізніше в п’ятницю ринки очікують публікацію статистики Baker Hughes Company за кількістю діючих нафтових бурових установок в США. За попередній робочий тиждень, що завершився 16 липня, їх число зросло на два, до 380 агрегатів.

Читайте у Терміналі: Нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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