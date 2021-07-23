2021-07-23: Ціна нафти корекційно знижується після трьох днів зростання

Світові ціни на нафту в п’ятницю вранці опускаються в рамках корекції після трьох торгових сесій зростання, завдяки чому котирування за тиждень поступово відіграли падіння початку тижня, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Станом на 8.14 за Києвом ціна вересневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,37% — до 73,52 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,35% — до 71,66 долара за барель.

Ціни на нафту до кінця тижня дещо опускаються в рамках корекції, яка слідує після трьох днів зростання котирувань. За цей час нафта подорожчала сумарно на 7,5-8%. Але з урахуванням розпродажу понеділка, коли ціни на нафту впали за один день в середньому на 7-7, 5%, ціни повернулися до колишнього рівня приблизно в 72-73 долара за барель.

Крім пандемії коронавірусу, яка може стримати відновлення економіки і попиту, ринки продовжують оцінювати зусилля ОПЕК+. Альянс в минулі вихідні домовився продовжити угоду до кінця 2022 року, а також щомісяця з серпня 2021 року збільшувати видобуток на 400 тисяч барелів на добу.

Пізніше в п’ятницю ринки очікують публікацію статистики Baker Hughes Company за кількістю діючих нафтових бурових установок в США. За попередній робочий тиждень, що завершився 16 липня, їх число зросло на два, до 380 агрегатів.

Читайте у Терміналі: Нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток.