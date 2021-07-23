Кабмін погодив кандидатури чотирьох членів наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України»

Кабінет Міністрів України погодив кандидатури чотирьох переможців відбору на посади членів наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України».

Передає Енергореформа.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням №812-р від 21 липня 2021 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

До складу Ради в якості незалежного члена повторно увійшов екс-голова правління словацького оператора ГТС Gaz-System Ян Чадам (Jan Chadam).

Двома новими незалежними членами Ради стали юрист Ірина Марушко і Уберт Беттонвіль (Huberte Bettonville), який має досвід роботи в бельгійському операторі Fluxys Interconnector (UK) Limited (газопровід між британським терміналом Bacton і бельгійським СПГ-терміналом в Зеєбрюзі) і люксембурзької Balansys.

Державу в НС «МДУ «представлятиме екс-член правління і директор з юридичних питань АТ «Укртрансгаз » Тетяна Федорова.

До наглядової ради «МДУ» також входитиме Віктор Пинзеник, який призначений до нього в серпні 2019 року.

Раніше Термінал писав, що керівник Газпрому допустив подальше збільшення обсягу транзиту газу через Україну.