Кабмін погодив кандидатури чотирьох членів наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України»

Обновлено: Июль 23, 2021. Тэги: , ,

Кабмін погодив кандидатури чотирьох членів наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України»

Кабінет Міністрів України погодив кандидатури чотирьох переможців відбору на посади членів наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України».

Передає Енергореформа.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням №812-р від 21 липня 2021 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

До складу Ради в якості незалежного члена повторно увійшов екс-голова правління словацького оператора ГТС Gaz-System Ян Чадам (Jan Chadam).

Двома новими незалежними членами Ради стали юрист Ірина Марушко і Уберт Беттонвіль (Huberte Bettonville), який має досвід роботи в бельгійському операторі Fluxys Interconnector (UK) Limited (газопровід між британським терміналом Bacton і бельгійським СПГ-терміналом в Зеєбрюзі) і люксембурзької Balansys.

Державу в НС «МДУ «представлятиме екс-член правління і директор з юридичних питань АТ «Укртрансгаз » Тетяна Федорова.

До наглядової ради «МДУ» також входитиме  Віктор Пинзеник, який призначений до нього в серпні 2019 року.

Раніше Термінал писав, що керівник Газпрому допустив подальше збільшення обсягу транзиту газу через Україну.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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