Керівник Газпрому допустив подальше збільшення обсягу транзиту газу через Україну

Глава Газпрому Олексій Міллер допустив можливість збільшення обсягу транзиту газу через територію України вище поточних зобов’язань після закінчення терміну контракту на прокачування газу в 2024 році. Але це питання має вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами, заявив журналістам Міллер.

Передає ТАСС.

«Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу за українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов’язань Газпром готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну», — сказав він.

Міллер підкреслив, що участь німецьких партнерів у переговорному процесі повністю обґрунтована, враховуючи плани ЄС щодо декарбонізації економіки.

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