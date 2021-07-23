Керівник Газпрому допустив подальше збільшення обсягу транзиту газу через Україну

Обновлено: Июль 23, 2021. Тэги: ,

Керівник Газпрому допустив подальше збільшення обсягу транзиту газу через Україну

Глава Газпрому Олексій Міллер допустив можливість збільшення обсягу транзиту газу через територію України вище поточних зобов’язань після закінчення терміну контракту на прокачування газу в 2024 році. Але це питання має вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами, заявив журналістам Міллер.

Передає ТАСС.

«Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу за українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов’язань Газпром готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну», — сказав він.

Міллер підкреслив, що участь німецьких партнерів у переговорному процесі повністю обґрунтована, враховуючи плани ЄС щодо декарбонізації економіки.

Читайте у Терміналі: Доходи Газпрому від експорту газу зросли на 57,7%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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