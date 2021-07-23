На АЗС Дніпропетровщини найбільше з усієї країни зросли ціни на зріджений газ

23 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Дніпропетровській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Дніпропетровська область зайняла 23-те місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,77 грн / л), Чернігівській (15,78 грн / л) і Харківській (15,9 грн / л) областях.



Підвищення середньої роздрібної ціни на газ у Дніпропетровській області за добу склало 0,34 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,53 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ на Дніпропетровщині за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:



Сьогоднішня ціна на 1,3 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була в період з 1 по 7 липня 2021 р і становила 15,23 грн / л. За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії Дніпропетровської області могли на заправках таких брендів:

Mango (14.75)

SHELL (15.24)

GLUSCO (15.95)

Sentosa Oil(16.27)

ВостокГаз (16.38)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках Дніпропетровщини коливалися в діапазоні від мінімальних 11.15 грн / л. до максимальних 17,99 грн / л.

