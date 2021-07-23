Оператори ГРМ заборгували ОГТСУ більше 9 млрд грн за півроку

За підсумками I півріччя 2021 року заборгованість операторів газорозподільних мереж (обл-, міськгазів) перед Оператором ГТС складає понад 9,4 млрд грн. На цю суму ОГРМ безоплатно відібрали газ з української ГТС для власних виробничо-технологічних витрат.

Повідомляє Оператор ГТС України.

За останні два місяці динаміка погашення заборгованості залишається вкрай низькою. При цьому частина облгазів продовжує практику несанкціонованих відборів газу та накопичення боргів.

Попри санкції і кримінальні впровадження Донецькоблгаз збільшив борг у червні на 57,6 млн грн (сукупний борг – 1,1 млрд грн), а Тернопільміськгаз на 5,9 млн грн (0,6 млрд грн). Ці два облгази системно не розраховуються с ОГТСУ та є одними з найбільших боржників, які протягом багатьох місяців не сплачують за відібраний газ для своїх ВТВ. Також значну негативну динаміку в червні продемонстрували Кіровоградгаз (+22,8 млн грн), Херсонгаз (+19,4 млн грн), Мелітопольгаз (+5,4 млн грн).

90% боргу (8,5 млрд грн) облгази утворили у 2021 році. Найбільшими боржниками залишаються облгази, що входять до приватної групи РГК (Київоблгаз – 1,1 млрд грн, Львівгаз – 0,8 млрд грн, Дніпропетровськгаз –0,5 млрд грн, Вінницягаз – 0,4 млрд грн, Івано-Франківськгаз – 0,4 млрд грн та інші), а також Донецькоблгаз (1,1 млрд грн) і Тернопільміськгаз (0,6 млрд грн).

«Низький рівень розрахунків та накопичення нових боргів деякими облгазами призвели до своєрідного status quo: сумарна заборгованість майже не змінюється. А з урахуванням того, що влітку відбори газу традиційно знижуються, через кілька місяців з настанням нового опалювального сезону ситуація прогнозовано погіршиться. Тому до настання опалювального сезону 2021-22 рр. критично важливо імплементувати на рівні Кабінету Міністрів України ухвалені на законодавчому рівні зміни щодо впровадження розподільчих рахунків для облгазів. Цей механізм передбачає, що частина коштів, які облгази отримують від населення за послугу розподілу, буде автоматично перерахована для сплати за газ на ВТВ Оператору ГТС», — йдеться у повідомленні ОГТСУ.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго склали план накопичення газу до опалювального сезону.