Поставки газу по Північному потоку відновлені після ремонту

Поставки газу по Північному потоку відновлені після десятиденного щорічного планового ремонту, випливає з даних операторів приймаючої газотранспортної системи Німеччини.

Передає Прайм.

Згідно з інформацією на сайтах операторів трубопроводів Nel і Opal, що приймають газ з Північного потоку, прокачування газу відновилася приблизно о 8.00 за Києвом. Про це свідчить інформація про фізичний потік газу та реномінацію (оперативна уточнена заявка) на прийом газу.

Плановий ремонт на магістралі почався 13 липня, в цей час Газпром заміщав поставки по газопроводу газом зі своїх підземних газових сховищ в Європі. Графік і план робіт з технічного обслуговування Північного потоку були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку.

Раніше Термінал писав, що суд ЄС відхилив апеляцію Німеччини про доступ до газопроводу Opal.