У першому півріччі поточного року оператор газосховищ заощадив 15,6 млн грн

Обновлено: Июль 23, 2021. Тэги: , , ,

У першому півріччі поточного року оператор газосховищ заощадив 15,6 млн грн

Оператор газосховищ України продовжує системну роботу з посилення енергоефективності та зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу. Так, за перше півріччя 2021 року компанія зменшила витрати природного газу та електроенергії на понад 2 млн куб. м та 0,562 млн. кВт*год відповідно. Економічний ефект від запроваджених кроків з енергозбереження перевищив 15,6 млн грн.

Повідомляє Укртрансгаз.

Економія енергоресурсів склала близько 3,2% від фактичного використання природного газу у першому півріччі 2021 року, перевищивши 2,1 млн куб. м. Для порівняння, аналогічний показник у першому півріччі 2020 року був майже удвічі меншим — 1,2 млн куб. м.

Посилити ефективність заощаджень природного газу вдалося завдяки технічному обслуговуванню об’єктів газосховищ (очищенню свердловин, компресорів, тощо), оптимізації роботи систем та роботі спеціальної мобільної лабораторії, яка виявляє та усуває витоки природного газу. Тільки за перші півроку 2021-го фахівці лабораторії обстежили понад 37 тисяч пристроїв та зупинили витоки 102 тис. куб м газу.

Продовжується робота і зі скорочення викидів метану в атмосферу. Протягом першого кварталу 2021 року Оператор газосховищ зменшив викиди сполуки у навколишнє середовище на 0,4 млн куб. м.

Читайте у Терміналі: Запаси газу в українських ПСГ менші минулорічних, але вищі середніх за останні п’ять років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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