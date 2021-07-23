У першому півріччі поточного року оператор газосховищ заощадив 15,6 млн грн

Оператор газосховищ України продовжує системну роботу з посилення енергоефективності та зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу. Так, за перше півріччя 2021 року компанія зменшила витрати природного газу та електроенергії на понад 2 млн куб. м та 0,562 млн. кВт*год відповідно. Економічний ефект від запроваджених кроків з енергозбереження перевищив 15,6 млн грн.

Повідомляє Укртрансгаз.

Економія енергоресурсів склала близько 3,2% від фактичного використання природного газу у першому півріччі 2021 року, перевищивши 2,1 млн куб. м. Для порівняння, аналогічний показник у першому півріччі 2020 року був майже удвічі меншим — 1,2 млн куб. м.

Посилити ефективність заощаджень природного газу вдалося завдяки технічному обслуговуванню об’єктів газосховищ (очищенню свердловин, компресорів, тощо), оптимізації роботи систем та роботі спеціальної мобільної лабораторії, яка виявляє та усуває витоки природного газу. Тільки за перші півроку 2021-го фахівці лабораторії обстежили понад 37 тисяч пристроїв та зупинили витоки 102 тис. куб м газу.

Продовжується робота і зі скорочення викидів метану в атмосферу. Протягом першого кварталу 2021 року Оператор газосховищ зменшив викиди сполуки у навколишнє середовище на 0,4 млн куб. м.

Читайте у Терміналі: Запаси газу в українських ПСГ менші минулорічних, але вищі середніх за останні п’ять років.