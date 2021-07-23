В дрібному опті 23 липня дизпальне підскочило в ціні на 50 коп

23 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0.1% (3 коп / л) до 27.16 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася — 28.12 грн / л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 2.05% (50 коп/л) до 24.29 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.16
|0.09
|0.13
|2.62
|Бензин А-95 євро
|28.12
|0.20
|0.48
|2.99
|Дизельне пальне евро
|24.29
|2.05
|2.42
|3.62
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