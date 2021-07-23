Весь тиждень зріджений газ на АЗС дорожчав

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 23 липня 2021 р відзначалося зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС лишилася не змінною 28.75 грн/л, бензину А-95 євро- 30.24грн/л. Дизельне паливо євро в ціні теж не змінилося — 28.62 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 23 липня 2021 р змінився в ціні на 0.81 % (31.0 коп/л) до 16.10 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,2%
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.75
|24.45
|0.00
|0.01
|Бензин А-95 євро
|30.24
|25.35
|0.01
|-0.17
|Дизельне пальнеЕвро
|28.62
|23.49
|0.01
|-0.11
|Зріджений газ
|16.10
|11.15
|0.81
|5.37
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