Виробничі показники Енергоатому покращилися за підсумками першого півріччя

За результатами першого півріччя поточного року ДП «НАЕК «Енергоатом» збільшив обсяги виробництва електроенергії на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Повідомляє Енергоатом.

Було вироблено 42,1 млрд кВт-год, що становить 54,2% загального обсягу виробленої електричної енергії в Україні. У 2020 р. частка електроенергії, згенерованої Енергоатомом, дорівнювала 51,4%.

План виробництва електроенергії виконано на 106,6%.

Обсяги відпуску електроенергії у першому півріччі 2021 року зросли на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Всього Енергоатом відпустив 39,6 млрд кВт-год. План з відпуску електроенергії виконано Компанією на 107%.

Майже на 5 відсоткових пунктів збільшився коефіцієнт використання встановленої потужності – він становив 69,9%.

У першому півріччі Компанія скоротила терміни проведення планово-попереджувальних ремонтів на АЕС майже на 75 діб. Завдяки цьому атомні станції виробили додатково 1,6 млрд кВт-год електроенергії.

Компанія провела лише два поточні позапланові ремонти тривалістю трохи більше трьох діб, тоді як протягом першого півріччя 2020 року було проведено шість позапланових ремонтів загальною тривалістю 104 доби.

Обсяг фінансування капітальних видатків зріс на 40,2% порівняно з першим півріччям минулого року і становив 5,1 млрд грн. За шість місяців минулого року – 3,66 млрд грн.

Серед найбільш знакових проєктів першого півріччя – завершення будівництва і підготовка до введення в експлутатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, завершення будівництва першої черги бризкальних басейнів Южноукраїнського енергокомпексу, будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів на ХАЕС, будівництво залізничної колії «Вільча-Янів» протяжністю 43 км, що з’єднала Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива із залізничною мережею України.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом сподівається на впровадження більш фінансово збалансованої і справедливої моделі ПСО.