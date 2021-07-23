Виробничі показники Енергоатому покращилися за підсумками першого півріччя

Обновлено: Июль 23, 2021. Тэги: ,

Виробничі показники Енергоатому покращилися за підсумками першого півріччя

За результатами першого півріччя поточного року ДП «НАЕК «Енергоатом» збільшив обсяги виробництва електроенергії на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Повідомляє Енергоатом.

Було вироблено 42,1 млрд кВт-год, що становить 54,2% загального обсягу виробленої електричної енергії в Україні. У 2020 р. частка електроенергії, згенерованої Енергоатомом, дорівнювала 51,4%.

План виробництва електроенергії виконано на 106,6%.

Обсяги відпуску електроенергії у першому півріччі 2021 року зросли на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Всього Енергоатом відпустив 39,6 млрд кВт-год. План з відпуску електроенергії виконано Компанією на 107%.

Майже на 5 відсоткових пунктів збільшився коефіцієнт використання встановленої потужності – він становив 69,9%.

У першому півріччі Компанія скоротила терміни проведення планово-попереджувальних ремонтів на АЕС майже на 75 діб. Завдяки цьому атомні станції виробили додатково 1,6 млрд кВт-год електроенергії.

Компанія провела лише два поточні позапланові ремонти тривалістю трохи більше трьох діб, тоді як протягом першого півріччя 2020 року було проведено шість позапланових ремонтів загальною тривалістю 104 доби.

Обсяг фінансування капітальних видатків зріс на 40,2% порівняно з першим півріччям минулого року і становив 5,1 млрд грн. За шість місяців минулого року – 3,66 млрд грн.

Серед найбільш знакових проєктів першого півріччя – завершення будівництва і підготовка до введення в експлутатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, завершення будівництва першої черги бризкальних басейнів Южноукраїнського енергокомпексу, будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів на ХАЕС, будівництво залізничної колії «Вільча-Янів» протяжністю 43 км, що з’єднала Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива із залізничною мережею України.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом сподівається на впровадження більш фінансово збалансованої і справедливої моделі ПСО.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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