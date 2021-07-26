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2021-07-26: Нафта дешевшає на побоюваннях з приводу ослаблення світового попиту на сировину

Обновлено: Июль 26, 2021. Тэги: , ,

2021-07-26: Нафта дешевшає на побоюваннях з приводу ослаблення світового попиту на сировину

Ціни на нафту знижуються в ході торгів у понеділок через побоювання з приводу ослаблення світового попиту на сировину на тлі зростання числа заражених COVID-19 і введення нових обмежувальних заходів у ряді країн.

Передає Investing.

Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 8:41 за Києвом в понеділок становить $73,29 за барель, що на $0,81 (1,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $ 0,31 (0,42%) — до $74,10 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) у той же час знизилися на $0,85 (1,18%) — до $71,22 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на $0,16 (0,22%) — до $ 72,07 за барель.

«Паніка з приводу «дельта» — варіанту коронавірусу і його наслідків для відновлення попиту припинилося до середини минулого тижня. Однак побоювання з приводу цього збереглися і можуть перешкодити цінам на нафту демонструвати подальше істотне зростання», — зазначає головний виконавчий директор Vanda Insights Вандана Харі, слова якої наводить S&P Global Platts.

Тим часом експерти кажуть, що фундаментальні фактори залишаються стійкими, що може надати підтримку ринку.

Аналітики ACS також висловлюють надію на те, що зростання темпів вакцинації скорочує ймовірність введення нових повноцінних локдаунів в країнах світу.

Раніше Термінал писав, що нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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