2021-07-26: Нафта дешевшає на побоюваннях з приводу ослаблення світового попиту на сировину

Ціни на нафту знижуються в ході торгів у понеділок через побоювання з приводу ослаблення світового попиту на сировину на тлі зростання числа заражених COVID-19 і введення нових обмежувальних заходів у ряді країн.

Передає Investing.

Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 8:41 за Києвом в понеділок становить $73,29 за барель, що на $0,81 (1,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $ 0,31 (0,42%) — до $74,10 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) у той же час знизилися на $0,85 (1,18%) — до $71,22 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на $0,16 (0,22%) — до $ 72,07 за барель.

«Паніка з приводу «дельта» — варіанту коронавірусу і його наслідків для відновлення попиту припинилося до середини минулого тижня. Однак побоювання з приводу цього збереглися і можуть перешкодити цінам на нафту демонструвати подальше істотне зростання», — зазначає головний виконавчий директор Vanda Insights Вандана Харі, слова якої наводить S&P Global Platts.

Тим часом експерти кажуть, що фундаментальні фактори залишаються стійкими, що може надати підтримку ринку.

Аналітики ACS також висловлюють надію на те, що зростання темпів вакцинації скорочує ймовірність введення нових повноцінних локдаунів в країнах світу.

Раніше Термінал писав, що нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток.