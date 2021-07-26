26 липня набрав чинності закон про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи

У понеділок, 26 липня, набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи» 1590-ІХ.

Текст документа оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України» 23 липня 2021 року.

Метою Закону є спрощення механізму приєднання об’єктів замовника до газотранспортної або газорозподільної системи. Закон дасть змогу підвищити ефективність використання газової інфраструктури; спростити процедуру приєднання до газових мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій.

Закон передбачає:

– зміни до Закону «Про ринок природного газу», якими скасовується обов’язковий поділ приєднання на типи, зміна підходів щодо визначення плати за приєднання та нормування строків виконання заходів з приєднання;

– зміни до Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», зокрема, вводиться інструмент державного контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку – Інформаційна база даних споживання природного газу.

Протягом двох місяців з дня набрання чинності Кабінет міністрів має затвердити положення про Інформаційну базу даних споживання природного газу та визначити держателя та адміністратора Інформаційної бази даних. Протягом шести місяців Інформаційна база має бути створена та почати функціонувати.

НКРЕКП протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності має внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу в частині встановлення обов’язку ліцензіатів вносити відомості про споживачів природного газу до Інформаційної бази.

Також протягом чотирьох місяців НКРЕКП має внести зміни до кодексу газотранспортної системи, кодексу газорозподільних систем та методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, які випливають з Закону.

«Термінал» писав, депутати спростили приєднання до газотранспортної системи.