Держатомрегулювання дозволило пуск енергоблоку №2 Южно-Української АЕС після ремонту

Готовність енергоблоку №2 ВП «Южно-Українська АЕС» до пуску після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони реактора розглянули у Держатомрегулювання 26 липня 2021 року.
Повідомляє Держатомрегулювання.
Нарада відбулась під головуванням Голови — Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Григорія ПЛАЧКОВА та за участю представників ДП «НАЕК «Енергоатом», спеціалістів ВП «Южно-Українська АЕС», державних інспекторів Держатомрегулювання.
Заслухавши інформацію експлуатуючої організації, відмічено:
- виконання, у фізичних обсягах, запланованих заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011р. за №1270;
- виконання, у запланованому обсязі, робіт з модернізації обладнання систем важливих для безпеки.
За резутьтатами розгляду інформації прийнято рішення про видачу окремого письмового дозволу на пуск ядерної установки енергоблока №2 ВП «Южно-Українська АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони.
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