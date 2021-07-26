Держатомрегулювання дозволило пуск енергоблоку №2 Южно-Української АЕС після ремонту

Обновлено: Июль 26, 2021. Тэги: , , ,

Держатомрегулювання дозволило пуск енергоблоку №2 Южно-Української АЕС після ремонту

Готовність енергоблоку №2 ВП «Южно-Українська АЕС» до пуску після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони реактора розглянули у Держатомрегулювання 26 липня  2021 року.

Повідомляє Держатомрегулювання.

Нарада відбулась під головуванням Голови — Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Григорія ПЛАЧКОВА та за участю представників ДП «НАЕК «Енергоатом», спеціалістів ВП «Южно-Українська АЕС», державних інспекторів Держатомрегулювання.

Заслухавши інформацію експлуатуючої організації, відмічено:

- виконання, у фізичних обсягах, запланованих заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011р. за №1270;

- виконання, у запланованому обсязі, робіт з модернізації обладнання систем важливих для безпеки.

За резутьтатами розгляду інформації прийнято рішення про видачу окремого письмового дозволу на пуск ядерної установки енергоблока №2 ВП «Южно-Українська АЕС» після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони.

Читайте у Терміналі: Виробничі показники Енергоатому покращилися за підсумками першого півріччя.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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