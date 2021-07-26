Рубрика | Украина

Держенергоефективності та Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого розвитку продовжують роботу над Інвестиційною картою «UAMAP»

Обновлено: Июль 26, 2021. Тэги: ,

Держенергоефективності та Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого розвитку продовжують роботу над Інвестиційною картою «UAMAP»

В.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура та Голова правління Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку Юлія Усенко уклали Меморандум про співпрацю у сферах енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлюваної енергетики та використання альтернативних видів палива.

Повідомляє Держенергоефективності.

Таким чином, сторони підтвердили намір продовжити спільну роботу над Інвестиційною картою «UAMAP». Це перша в Україні, створена разом із партнерами карта проєктів у сфері енергоефективності та «зеленої» енергетики.

На карті можна ознайомитися як з реалізованими, так і потенційними проєктами, а також із актуальними новинами, законодавчим підґрунтям та довідковою  інформацією щодо розробки і впровадження проєктів.

«UAMAP» — цінне джерело інформації для інвесторів, які цікавляться потенціалом та можливостями роботи на українському ринку. На карті – вже понад 230 потенційних проєктів, які потребують фінансування у розмірі понад 5 млрд євро», — повідомив К.Гура.

Карту UAMAP можна переглянути за посиланням: https://uamap.org.ua.

Раніше Термінал писав, що домогосподарства продовжують інвестувати в «зелену» енергетику.

Автор:

(Всего статей: 18564)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: