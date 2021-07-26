Держенергоефективності та Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого розвитку продовжують роботу над Інвестиційною картою «UAMAP»

В.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура та Голова правління Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку Юлія Усенко уклали Меморандум про співпрацю у сферах енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлюваної енергетики та використання альтернативних видів палива.

Повідомляє Держенергоефективності.

Таким чином, сторони підтвердили намір продовжити спільну роботу над Інвестиційною картою «UAMAP». Це перша в Україні, створена разом із партнерами карта проєктів у сфері енергоефективності та «зеленої» енергетики.

На карті можна ознайомитися як з реалізованими, так і потенційними проєктами, а також із актуальними новинами, законодавчим підґрунтям та довідковою інформацією щодо розробки і впровадження проєктів.

«UAMAP» — цінне джерело інформації для інвесторів, які цікавляться потенціалом та можливостями роботи на українському ринку. На карті – вже понад 230 потенційних проєктів, які потребують фінансування у розмірі понад 5 млрд євро», — повідомив К.Гура.

Карту UAMAP можна переглянути за посиланням: https://uamap.org.ua.

Раніше Термінал писав, що домогосподарства продовжують інвестувати в «зелену» енергетику.