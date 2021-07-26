ФДМУ видав наказ про приватизацію Центренерго

Фонд державного майна видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ «Центренерго».

Наказ від 23 липня 2021 року № 1275 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Центренерго» оприлюднено на сайті Фонду.

На продаж виставляється державний пакет акцій в розмірі 78,289% статутного капіталу публічного акціонерного товариства» Центренерго «, що становить 289 205 117 штук акцій.

Згідно з планом, розміщення акцій планується на аукціоні, в термін з 2 серпня по 31 грудня 2021 року.

До 6 серпня буде утворено аукціонну комісію з продажу «Центренерго». Також, має відбутися конкурсний відбір радника для підготовки об’єкта до приватизації, йдеться в наказі.

Раніше «Термінал» писав, Президент Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.

