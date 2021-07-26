ФДМУ видав наказ про приватизацію Центренерго

Обновлено: Июль 26, 2021. Тэги: , ,

ФДМУ видав наказ про приватизацію Центренерго

Фонд державного майна  видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ «Центренерго».

Наказ від 23 липня 2021 року № 1275 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Центренерго» оприлюднено на сайті Фонду.

На продаж виставляється державний пакет акцій в розмірі 78,289% статутного капіталу публічного акціонерного товариства» Центренерго «, що становить 289 205 117 штук акцій.

Згідно з планом, розміщення акцій планується на аукціоні, в термін з 2 серпня по 31 грудня 2021 року.

До 6 серпня буде утворено аукціонну комісію з продажу «Центренерго». Також, має відбутися конкурсний відбір радника для підготовки об’єкта до приватизації, йдеться в наказі.

Раніше «Термінал» писав, Президент  Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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