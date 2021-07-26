На ринку пального «почав нервуватися» дрібний опт

26 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0.86% (23 коп / л) до 27.41 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день зросла на на 0.69% (19 коп/л) до 28.32 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 2.25% (55 коп/л) до 24.84 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.41
|0.86
|0.97
|3.45
|Бензин А-95 євро
|28.32
|0.69
|1.12
|3.33
|Дизельное пальне евро
|24.84
|2.25
|4.75
|5.61
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