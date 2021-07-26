Столиця розпочала тиждень з дорожчання зрідженного газу

Обновлено: Июль 26, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

Столиця розпочала тиждень з дорожчання зрідженного газу

26 липня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово. Найбільший темп зростання ціни зафіксували в столиці в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Київ зайняв 20-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (14,87 грн / л), Чернігівській (15,78 грн / л) і Харківський (15,91 грн / л)  областях.
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Підвищення середньої роздрібної ціни на ЗВГ в Києві за добу склало 0,10 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в столиці сьогодні становить 16,48 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в столиці за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

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Сьогоднішня ціна на 1,04грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 6 липня 2021 р і становила 15,44 грн / л. За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися ЗВГ водії столиці  могли на заправках таких брендів:

  •  Авантаж 7 (15.05)
  • БІЗНЕС ОІЛ ГРУП (15.05)
  • Luxwen (15.09)
  •  Mango (15.39)
  • SHELL (15.59)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках Києва коливалися в діапазоні від мінімальних 15.05 грн / л. до максимальних 17,48 грн / л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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