У Газпромі прокоментували заяву Вітренка про транзит газу після 2024 року

Ніхто не пропонував Україні купувати російський газ.



Коментар голови правління Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу – німецьким.

Про це йдеться в повідомленні управління інформації російської компанії, передає Інтерфакс.

«Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу – німецьким», – заявили в Газпромі.

У повідомленні уточнюється, що «мова йшла про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до новими обсягами закупівель російського газу компаніями країн ЄС за новими контрактами».

«Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов’язань «Газпром» готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну», – заявляв Міллер минулої п’ятниці.

Раніше «Термінал» писав, глава Газпрому Олексій Міллер допустив можливість збільшення обсягу транзиту газу через територію України вище поточних зобов’язань після закінчення терміну контракту на прокачування газу в 2024 році. Але це питання має вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами, заявив журналістам Міллер.