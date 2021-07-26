Укренерго недоотримало понад 2 млрд грн через рішення судів

Обновлено: Июль 26, 2021. Тэги: , ,

Укренерго недоотримало понад 2 млрд грн через рішення судів

Через рішення судів, якими учасники ринку електроенергії оскаржують рішення НКРЕКП, оператор енергосистеми України НЕК «Укренерго» недоотримав 2,23 млрд грн.

Про це пише пресслужба Укренерго.

«Оскарження в суді постанов НКРЕКП, якими встановлювалися тарифи на передачу і диспетчеризацію в II півріччі 2019 року призвело до недоотримання коштів НЕК «Укренерго» у розмірі майже 427 млн грн. Також низка компаній оскаржують необхідність сплати тарифу на передачу електроенергії при здійсненні експортних операцій. Внаслідок прийнятих судами рішень НЕК «Укренерго» недоотримало 231 млн грн. Зважаючи на створений прецедент, інші компанії-експортери теж відмовляються сплачувати за послуги передачі під час експорту. Загалом їхня заборгованість перед НЕК «Укренерго» складає близько 2,23 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Крім того, судами різних інстанцій ухвалюються рішення про надання можливості певним учасникам ринку не оплачувати послуги з передачі електроенергії, що надаються НЕК «Укренерго», а також про тимчасове відтермінування набуття статусів «Переддефолтний» та «Дефолтний» для таких учасників ринку.

«У чинних Правилах ринку (глава 1.7 розділу І) чітко визначений механізм дій оператора системи передачі (ОСП) НЕК «Укренерго» у випадку накопичення перед ОСП заборгованості та обставини набуття учасником ринку статусів «Переддефолтний» та «Дефолтний». Такий механізм передбачений для унеможливлення накопичення боргів перед «Укренерго», та, як наслідок, боргів Компанії перед іншими учасниками ринку.», — наголошують в «Укренерго».

Зазначається, що такі ухвали судових органів спотворюють правила та принципи роботи ринку, створюючи прецеденти преференцій для конкретних його учасників відносно інших, що суперечить нормам антимонопольного законодавства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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