2021-07-27: Ціни на нафту різнонаправлено змінюються в рамках корекції

Світові ціни на нафту у вівторок вранці коливаються у вузькому діапазоні, свідчать дані торгів. Ринки продовжують оцінювати перспективи попиту на сировину в умовах пандемії і карантинних обмежень, одночасно чекаючи в середу щотижневих даних про запаси нафти в США.

Станом на 10:06 за Києвом ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,12% — до 73,61 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI подешевшали на 0,18% — до 71,78 долара за барель.

У понеділок нафта подешевшала в межах 1% на ризиках, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Поширення штаму «дельта» в світі викликає у трейдерів побоювання нового посилення карантинних обмежень. Це може перешкодити відновленню економіки і вдарити по попиту на нафту.

У середу очікується публікація даних про комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 23 липня. Аналітики вважають, що запаси в країні знизилися на 3,4 мільйона барелів після несподіваного зростання на 2,1 мільйона тижнем раніше. До цього запаси знижувалися вісім тижнів поспіль.

Раніше Термінал писав, що нафта дешевшає на тлі рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток.