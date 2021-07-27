27 липня в дрібному опті ціни на пальне продовжують зростати

27 липня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0.13% (3 коп / л) до 27.46 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день зросла на на 0.16% (5 коп/л) до 28.36 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.19% (55 коп/л) до 24.89 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 евро
|27.46
|0.13
|1.22
|3.64
|Бензин А-95 евро
|28.36
|0.16
|1.23
|3.50
|Дизельное топливо евро
|24.89
|0.19
|5.11
|5.82
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