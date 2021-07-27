Додаткові транзитні потужності ГТС України в серпні незатребувані

Обновлено: Июль 27, 2021. Тэги: , ,

Додаткові транзитні потужності ГТС України в серпні незатребувані

Газпром знову відмовився бронювати додаткову переривчасту транзитну потужність через Україну на серпень, свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform.

Передає Інтерфакс-Україна.

Оператор газотранспортної системи України у вівторок виставляв на аукціон додаткові – переривчасті — транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), вони виявилися повністю незатребуваними.

У Газпрому на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м — це 109 млн куб. м за добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 19 липня – загалом 124 млн куб. м за добу. У липні концерн прокачує через Україну у середньому по 124 млн куб. м за добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Якщо аукціон на тверді потужності відбувається зі стовідсотковою реалізацією, можуть бути організовані торги на переривчасті потужності (залежно від можливостей оператора газотранспортної системи).

Раніше цього року Газпром не бронював переривчастих потужностей — так було з аукціонами на травень, червень і навіть на липень, попри планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: «Північний потік» і «Ямал-Європа». Але концерн не став збільшувати бронювання українських потужностей, а компенсував випадаючий транзит відбором газу зі сховищ у Європі.

Газпром останнім часом на аукціонах із бронювання додаткових потужностей повністю викуповує пропоновані Києвом тверді потужності, але жодного разу не бронював переривчастих. Небажання компанії купувати негарантовані потужності (зазвичай пропонуються з дисконтом) за ціною гарантованих українські газовики називають «шантажем» Європи. Співвідношення твердих (19%) і переривчастих (81%) газотранспортних потужностей залишається незмінним.

Раніше Термінал писав, що керівник Газпрому допустив подальше збільшення обсягу транзиту газу через Україну.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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