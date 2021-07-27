Гарантований покупець частково оплатив «зелену» електроенергію липня

Державне підприємство «Гарантований покупець» сплатило виробникам з відновлюваних джерел аванс за електроенергію, згенеровану за 20 днів липня 2021 року.
Повідомляє ГарПок.
Підприємство перерахувало виробникам за «зеленим» тарифом 811 млн грн. Завдяки цьому рівень оплати електроенергії досягнув значення у 53,5 %. А загальна сума, сплачена ВДЕ за липень, наразі складає 2,3 млрд грн.
Причина часткових розрахунків за «чисту» електроенергію полягає у невиконанні ПрАТ «НЕК «Укренерго» своїх зобов’язань перед Гарантованим покупцем: компанія перерахувала держпідприємству 120 млн грн – лише 7,5 % від необхідної суми для оплати електроенергії другої декади місяця.
Раніше Термінал писав, що ГарПок повільно, але виплачує виробникам за електроенергію.