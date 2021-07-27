Минулого тижня в енергосистемі було зафіксовано найбільше споживання е-е за останні 2 місяці

Споживання електроенергії минулого тижня було максимальним у понеділок, 19 липня, (414 млн кВт∙год) та поступово зменшилося до 346 млн кВт∙год у неділю, 25 липня.

Виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12,3% з 867 млн кВт∙год до 760 млн кВт∙год.

Станом на 26 липня на складах ТЕС знаходиться 954 тис. тонн вугілля, що на 25,6% менше, ніж станом на 1 липня (1 283 тис. тонн).

Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 21% менше, ніж має бути на 26 липня.

При цьому обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 1 липня зріс на 2,5% до 245 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 32,1% до 709 тис. тонн.

Загалом за останні 10 днів поставки вугілля на ТЕС склали 51,2 тис. тонн, тоді як витрата – 65,4 тис. тонн.