Минулого тижня в енергосистемі було зафіксовано найбільше споживання е-е за останні 2 місяці

Обновлено: Июль 27, 2021. Тэги: , , ,

Минулого тижня в енергосистемі було зафіксовано найбільше споживання е-е за останні 2 місяці
Споживання електроенергії минулого тижня було максимальним у понеділок, 19 липня, (414 млн кВт∙год) та поступово зменшилося до 346 млн кВт∙год у неділю, 25 липня.

Про це пише пресслужба Укренерго. Загалом споживання за 19-25 липня склало 2,69 млрд кВт·год, що на 3,4% менше показника попереднього тижня. Однією з причин цього, є зниження середньодобової температури у порівнянні з попереднім тижнем з +25,6°С до +22,2°С. За підсумками 25 днів липня споживання склало 9,58 млрд кВт·год, що на 4,4% більше показника прогнозного балансу.
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Виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12,3% з 867 млн кВт∙год до 760 млн кВт∙год.
Станом на 26 липня на складах ТЕС знаходиться 954 тис. тонн вугілля, що на 25,6% менше, ніж станом на 1 липня (1 283 тис. тонн).
Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 21% менше, ніж має бути на 26 липня.
При цьому обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС з 1 липня зріс на 2,5% до 245 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 32,1% до 709 тис. тонн.
Загалом за останні 10 днів поставки вугілля на ТЕС склали 51,2 тис. тонн, тоді як витрата – 65,4 тис. тонн.
Читайте в «Терміналі», з кінця червня запаси вугілля на складах ТЕС скоротилися на 24% – до 1,05 мільйона тонн, а рівень електроспоживання значно збільшився.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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