ОГТСУ і ЄБРР уклали угоду про співпрацю в галузі водневої енергетики

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) уклали угоду про співпрацю в сфері низьковуглецевого водню і розвитку ланцюжків поставок водню.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

«ЄБРР і ОГТСУ співпрацюють для підтримки дій один одного в сфері водню. Україна значною мірою покладається на викопне паливо у всіх секторах своєї економіки, а водень може бути хорошою альтернативою в рамках декарбонізації і скорочення залежності від викопного палива. Підтримка переходу країн до «зеленої» економіки є ключовим пріоритетом для ЄБРР», – зазначив керуючий директор банку Гаррі Бойд-Карпентер.

У свою чергу, гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон зазначив, що основні виклики на шляху до водневої енергетики полягають в необхідності розробити технології для розширення використання водню, а також у створенні необхідних умов та інфраструктури для його виробництва, транспортування і споживання.

«Все це вимагає часу, зусиль і співпраці всіх зацікавлених сторін. Ми визнаємо роль природного газу як одного з ключових джерел енергії та перехідного палива на шляху до безвуглецевої економіки, який збереже своє значення в цей перехідний період. Наше завдання як оператора ГТС полягає в підготовці нашої інфраструктури до декарбонізованих енергетичних ринків майбутнього», – зазначив Макогон.

«Термінал» писав, ОГТСУ: ЄС розглядає Україну в якості виробника та експортера водню.