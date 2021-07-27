ОГТСУ і ЄБРР уклали угоду про співпрацю в галузі водневої енергетики

Обновлено: Июль 27, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ і ЄБРР уклали угоду про співпрацю в галузі водневої енергетики

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) уклали угоду про співпрацю в сфері низьковуглецевого водню і розвитку ланцюжків поставок водню.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

«ЄБРР і ОГТСУ співпрацюють для підтримки дій один одного в сфері водню. Україна значною мірою покладається на викопне паливо у всіх секторах своєї економіки, а водень може бути хорошою альтернативою в рамках декарбонізації і скорочення залежності від викопного палива. Підтримка переходу країн до «зеленої» економіки є ключовим пріоритетом для ЄБРР», – зазначив керуючий директор банку Гаррі Бойд-Карпентер.

У свою чергу, гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон зазначив, що основні виклики на шляху до водневої енергетики полягають в необхідності розробити технології для розширення використання водню, а також у створенні необхідних умов та інфраструктури для його виробництва, транспортування і споживання.

«Все це вимагає часу, зусиль і співпраці всіх зацікавлених сторін. Ми визнаємо роль природного газу як одного з ключових джерел енергії та перехідного палива на шляху до безвуглецевої економіки, який збереже своє значення в цей перехідний період. Наше завдання як оператора ГТС полягає в підготовці нашої інфраструктури до декарбонізованих енергетичних ринків майбутнього», – зазначив Макогон.

«Термінал» писав, ОГТСУ: ЄС розглядає Україну в якості виробника та експортера водню.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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