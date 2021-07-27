SOСAR AQS розглядає можливість інвестувати в українські надр

Обновлено: Июль 27, 2021. Тэги: , ,

SOСAR AQS розглядає можливість інвестувати в українські надр

Азербайджанська сервісна компанія SOСAR AQS розглядає можливість інвестувати в українські надра.

Про це повідомив глава Держгеонадр Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook.

«Представники SOСAR AQS зацікавлені інвестувати в українські надра через наявність в нашій країні значного потенціалу як вуглеводневих покладів, так і сировини для виробництва батарей для електрокарів і електроніки», – написав він.

В ході зустрічі він розповів іноземним партнерам про існуючі пропозиції в частині розробки покладів вуглеводнів, літію, титану, нікелю, кобальту і т.д., а також поінформував їх про умови ознайомлення з геологічною інформацією.

Зокрема, Опімах запропонував скористатися Інвестиційним атласом надрокористувача, який містить вакантні ділянки надр з покладами стратегічних і критичних корисних копалин, а також віртуальною data-room вторинної геологічної інформації, яка містить описову інформацію про об’єкти надрокористування, про земельні ділянки в межах контурів родовищ, а також геологічні звіти.

«Ми домовилися продовжити діалог з метою впровадження та реалізації спільних бізнес-проектів», – резюмував глава Держгеонадр.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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