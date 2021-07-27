SOСAR AQS розглядає можливість інвестувати в українські надр

Азербайджанська сервісна компанія SOСAR AQS розглядає можливість інвестувати в українські надра.

Про це повідомив глава Держгеонадр Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook.

«Представники SOСAR AQS зацікавлені інвестувати в українські надра через наявність в нашій країні значного потенціалу як вуглеводневих покладів, так і сировини для виробництва батарей для електрокарів і електроніки», – написав він.

В ході зустрічі він розповів іноземним партнерам про існуючі пропозиції в частині розробки покладів вуглеводнів, літію, титану, нікелю, кобальту і т.д., а також поінформував їх про умови ознайомлення з геологічною інформацією.

Зокрема, Опімах запропонував скористатися Інвестиційним атласом надрокористувача, який містить вакантні ділянки надр з покладами стратегічних і критичних корисних копалин, а також віртуальною data-room вторинної геологічної інформації, яка містить описову інформацію про об’єкти надрокористування, про земельні ділянки в межах контурів родовищ, а також геологічні звіти.

«Ми домовилися продовжити діалог з метою впровадження та реалізації спільних бізнес-проектів», – резюмував глава Держгеонадр.

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