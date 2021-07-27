У Росії стався третій за останні місяці прорив

У Кішертском районі Пермського краю стався вибух на на магістральному газопроводі Уренгой — Центр-2.

Про це РБК повідомили в прес-службі адміністрації Кішертском муніципального крайового округу.

«Так, стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой — Центр-2, орієнтовно в кілометрі від села Забір’я Кішертском округу. Діаметр газової труби — 1400 мм, тиск — 7,5 МПа », — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також додали, що постраждалих немає, найближчі будинки не пошкоджені. На місці працюють аварійні служби і співробітники поліції, окремі підрозділи спрямовані на захист прилеглих населених пунктів і лісових насаджень.

«Пожежу вже майже загасили», — уточнили в адміністрації.

За інформацією крайового МНС, інформація про розгерметизацію магістрального газопроводу біля річки Силва Кішерсткого муніципального округу надійшла о 18:45 (за київським часом).

Для робіт з гасіння було залучено вісім одиниць техніки і 21 особу.

«В даний час представниками «Трансгаз Чайковський» засувки перекриті. Відбувається вигоряння, також проводиться ліквідація загоряння сухої рослинності на площі 2 га», — пояснили у відомстві.

Раніше «Термінал» писав, російська компанія Транснєфть припинила прийом нафти від «Самаранєфтєгаз» після того, як аналіз показав, що в сировині багаторазово перевищений вміст хлорорганічних сполук.

