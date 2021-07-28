2021-07-28: Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Світові ціни на нафту в середу вранці піднімаються, ринки оцінюють дані Американського інституту нафти (API) про те, що запаси в США за минулий тиждень знизилися сильніше очікувань аналітиків, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Станом на 10.17 за Києвом ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,44% — до 73,86 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI подорожчали на 0,53% — до 72,03 долара за барель.

Раніше API повідомив, що за тиждень до 23 липня комерційні запаси нафти в США скоротилися на 4,7 мільйона барелів, до 435 мільйонів. За попередній тиждень запаси показали несподіване зростання, яке стало першим після восьми тижнів зниження.

Офіційна статистика по комерційних запасах нафти буде опублікована в середу ввечері Міністерство енергетики США. Аналітики очікують, що запаси знизилися тільки на 2,9 мільйона.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.