2021-07-28: Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Обновлено: Июль 28, 2021. Тэги: , ,

2021-07-28: Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Світові ціни на нафту в середу вранці піднімаються, ринки оцінюють дані Американського інституту нафти (API) про те, що запаси в США за минулий тиждень знизилися сильніше очікувань аналітиків, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Станом на 10.17 за Києвом ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,44% — до 73,86 долара за барель. Вересневі ф’ючерси на WTI подорожчали на 0,53% — до 72,03 долара за барель.

Раніше API повідомив, що за тиждень до 23 липня комерційні запаси нафти в США скоротилися на 4,7 мільйона барелів, до 435 мільйонів. За попередній тиждень запаси показали несподіване зростання, яке стало першим після восьми тижнів зниження.

Офіційна статистика по комерційних запасах нафти буде опублікована в середу ввечері Міністерство енергетики США. Аналітики очікують, що запаси знизилися тільки на 2,9 мільйона.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.

Автор:

(Всего статей: 18580)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: